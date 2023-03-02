Ще одним механізмом досягнення цілей децентралізації міністр енергетики назвав розвиток відновлюваних джерел енергії.

Україна виграла битву з Росією на енергетичному фронті цієї зими, але має підготуватися до наступного опалювального сезону за допомогою газових турбін і відновлювальних джерел енергії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на слова голови відомства Германа Галущенка під час виступу на форумі "Партнерство для трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та клімату" (P-TECC) у Загребі.

"Станом на сьогодні ми маємо профіцит в енергосистемі. Це дає нам відчуття, що ми справді виграли цю енергетичну битву", - сказав Галущенко.

Відео дня

Водночас міністр зазначив, що Україна вже готується до майбутніх випробувань, зокрема до наступного опалювального сезону. Одним із ключових короткострокових завдань у цьому напрямку є децентралізація генерації.

"Досягнути цієї мети нам допоможуть газові турбіни, які мають бути встановлені в різних регіонах країни, де є дефіцит генеруючих потужностей. Ми вже працюємо над цим питанням з нашими американськими партнерами", - зазначив він.

Ще одним механізмом досягнення цілей децентралізації Галущенко назвав розвиток відновлюваних джерел енергії – сонячної та вітрової генерації. Також передбачається модернізація системи передачі електроенергії, пошкодженої внаслідок російських атак. Відбудова мереж передбачатиме насамперед їх модернізацію та підвищення рівня захисту в умовах воєнних викликів.

Міністр повідомив, що в середньостроковій перспективі Україна розвиватиме і безвуглецеву атомну генерацію, яка цього опалювального сезону відіграла ключову роль.

Вирішення енергетичної проблеми в Україні: деталі

Починаючи з 10 жовтня 2022 року, російські окупанти періодично завдають масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Крім цього, ворог використовує для цього іранські дрони-камікадзе.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна створить нову децентралізовану енергетичну систему, в якій основну роль гратиме відновлювальна енергетика.

Розподілена генерація є менш вразливою під час ракетних атак та її легше відновити у разі пошкодження.

У Міненерго розповіли, що Україна у найближчі десятиліття розвиватиме атомну і "зелену" енергетику, при цьому вугілля буде не затребуване вже до 2040 року.