Голова "Нафтогазу" відповів на заяву Путіна про крадіжку російського газу та "безкоштовний газ".

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що Україна з 2009 по 2019 рік переплатила Росії 52 млрд дол. за газ через те, що контракт не відповідав європейським нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про начебто крадіжки Україною російського газу.

"Я в "Нафтогазі" працюю дуже багато років і за весь цей час не було жодного випадку, коли Україна, або "Нафтогаз" крали російський газ. Ці заяви лунали від Росії і в Стокгольмському арбітражі, але вони нічим не були підкріплені і ми дуже легко це спростували в арбітражі", - сказав він.

Також Вітренко спростував слова Путіна про те, що Росія субсидіювала Україну поставляючи дешевий газ.

"Правда протилежна від того, що каже пан Путін. Навпаки Україна переплачувала за газ і недотримувала гроші за транзит. Ми це також довели у Стокгольмському арбітражі", - сказав він.

За словами Вітренко, якби "Нафтогаз" мав би контракт за транзит та закупівлю газу за європейськими правилами, то це було б значно вигідніше.

"Різниця між тим, що ми фактично заплатили Росії і тим, щоб ми мали б заплатити, якщо все відбувалося за європейськими правилами, як на закупівлю, так і на транзит газу, становить 52 млрд доларів тільки за проміжок часу від 2009 року по 2019 рік. Це фактично Україна надавала субсидії Росії", - підкреслив голова "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні, в якому визнав "незалежність" "ЛДНР", також заявив, що "загальна вигода для українського бюджету від обсягів пільгових кредитів, економічних та торгових преференцій, які Росія надавала Україні, за період з 1991-го по 2013 рік склала близько $250 млрд".

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