Рекордне подорожчання електроенергії відбулося внаслідок збільшення частки її виробництва на теплових електростанціях.

Вартість електроенергії в Україні на четвер, 12 листопада, зросла до 1,69 грн-кВт-год. про це в середу, 11 листопада, повідомив голова Комітету Верховної Ради з енергетичної політики Андрій Герус в соцмережі.

За його даними, це рекордне значення цього року на 30-35% вище, ніж середня ціна за січень-вересень. Рекордне подорожчання електроенергії відбулося внаслідок збільшення частки її виробництва на теплових електростанціях до 39,84%.

Тоді як виробник найдешевшої електроенергії НАЕК "Енергоатом" через введені обмеження міг задіяти лише 10 з 15 своїх енергоблоків.

В результаті частка атомних електростанцій у виробництві електроенергії 10 листопада виявилася всього 38,89% і це відразу відбилося на ціні електроенергії, підкреслив глава комітету ВР з енергетики.

"З цієї ситуації можна зробити очевидний висновок: чим менше "Енергоатому" в системі - тим вище ціна електроенергії... для всієї економіки і для всього бізнесу "Енергоатом" - виробник дешевої електроенергії, який належить українцям і платить не лише податки, а й дивіденди до держбюджету України", - зазначив Герус.

У зв'язку з цим необхідно терміново збалансувати роботу "Енергоатому", як це і зажадав зробити президент Володимир Зеленський на нараді 10 листопада, резюмував голова Комітету ВР з енергетики.

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Автор: УНІАН