Три ракети в області було збито.

У Вінницькій області одна з ракет потрапила в об'єкт критичної інфраструктури.

Про це у Telegram повідомляє Вінницька обласна рада з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес- центру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк.

"Три ракети в області було збито", - йдеться у повідомленні.

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Масований ракетний удар по Україні 14 січня

Вдень 14 січня у Києві та низці областей прогриміли вибухи. У столиці та області спрацювали сили протиповітряної оборони.

У Дніпрі, Харкові, Львові, Вінницькій та інших областях зафіксовано прильоти. У Дніпрі російська ракета влучила у багатоповерхівку, в результаті чого "склався" цілий під’їзд. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується. Лік поранених пішов на десятки.

Як повідомлялося раніше, у Харківській та Львівській областях є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. У містах введено аварійні відключення світла.

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