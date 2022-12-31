Поліція встановлює обставини інциденту.

В Одесі під час конфлікту з пенсіонером чоловік вистрелив йому в око.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, подія сталася 30 грудня біля крамниці на вулиці Посмітного.

"Між двома місцевими чоловіками, 56-ти та 68-ми років, виникла сутичка, в ході якої старший за віком громадянин почав кидати в молодшого каміння, а той у відповідь застосував пістолет травматичної дії. В результаті 68-річний чоловік отримав травму ока", - йдеться у повідомленні.

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Потерпілий госпіталізований. Поліцейські вилучили у стрілка зареєстровану на нього зброю та доставили його до територіального підрозділу поліції.

Зараз поліцейські встановлюють повні обставини інциденту, зокрема причину конфлікту.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та затримання стрілка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Інцидети в Одесі і області: подробиці

На Одещині поліція затримала чоловіка, який застрелив свою односельчанку. Він стверджує, що вистрілив у голову жінки, коли хвалився зброєю.

В Одеській області затримали чоловіка, який жорстоко вбив заступника директора школи та ховався у лісосмузі. Правоохоронці встановили, що фігурант в стані алкогольного сп’яніння проник до господарського приміщення потерпілої, аби поживитися дармовим майном.