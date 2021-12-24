За словами заступника голови ОП, окремі сектори економіки можуть повністю зупинитися.

Офіс президента веде перемовини з українськими газовидобувними компаніями, щоб знайти компроміс і зупинити аномальне зростання цін на газ для певних секторів економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

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"Ми чітко бачимо ці аномальні ціни на газ в Європі та в Україні. Їх важко назвати ринковими. Тому ми тримаємо руку на пульсі, як це впливає на кожен сектор економіки. Ми не допустимо ефекту доміно в окремих секторах економіки, які можуть повністю зупинитися", - сказав він.

Шурма зазначив, що наразі ведуться перемовини з українськими державними та приватними видобувниками газу та практично зі всіма представниками всіх секторів економіки, щоб знайти компромісне рішення.

"Я думаю, найближчими днями ми знайдемо розумне компромісне рішення, яке дозволить обмежити неадекватне, аномальне зростання цін на газ в певному компромісному режимі. Який, з одного боку, не дозволить зупинитись певним секторам економіки, з іншого боку - збереже ринкові принципи на ринку газу і збереже стимули для видобувників газу подальше інвестувати нарощування видобутку", - пояснив представник ОП.

Шурма підкреслив, що уряд відчуває, як ситуація на енергетичному ринку впливає на кожну галузь економіки, і "не буде стояти осторонь".

Скарга "Нафтогазу":

22 грудня 2021 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Ціна на газ: