Санкцій вперше будуть спрямовані на російський зріджений природний газ, але ці заходи покриють лише чверть прибутків Москви.

Європейська комісія готова оприлюднити пропозицію про заборону перепродажу російського зрідженого газу в портах ЄС. Комісія також звернеться з проханням ввести обмеження на три майбутні російські проекти з видобутку ЗПГ. Ці заходи стануть частиною 14-го пакету санкцій Брюсселя, пише Politico за посиланням на слова трьох європейських дипломатів.

Зазначається, санкції щодо ЗПГ покликані придушити прибутковий для Москви бізнес, завдяки якому її енергетичні вантажі переміщуються по всьому світу. Однак, як зазначено в проекті пропозицій, який все ще може бути змінений, за оцінками експертів, санкції торкнуться лише близько чверті російських прибутків від ЗПГ у розмірі 8 мільярдів євро.

Це відбувається на тлі неодноразових попереджень про те, що зусилля ЄС і Заходу, спрямовані на те, щоб позбавити Москву доходів від викопного палива, здебільшого провалилися. Хоча ЄС заборонив імпорт російського вугілля і морської нафти, численні лазівки і тактика ухиляння продовжують надходити до Кремля, вказують журналісти.

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Тим часом, ЄС не досягнув значного прогресу в покаранні московського сектору ЗПГ. Хоча це паливо становило лише 5% від загального споживання газу в ЄС минулого року, воно залишається дійною коровою, на яку покладається Кремль для ведення війни. Франція, Іспанія та Бельгія були найбільшими хабами для такого газу, значна частина якого потім експортується до таких країн, як Німеччина та Італія.

Розбиваючи лід

Припинення перепродажу російського ЗПГ до ЄС вимагатиме від Москви перегляду її нинішньої бізнес-моделі, а це неабиякий прогрес. Без європейських портів як зручних перевалочних пунктів, Росії доведеться використовувати спеціально обладнані танкери-криголами в Арктичному морі, щоб доставити газ до Азії. За словами Лаури Пейдж, експерта з газових питань аналітичної компанії Kpler, це завдало б шкоди російському заводу з виробництва скрапленого природного газу на Ямалі вартістю 27 мільярдів доларів, розташованому на крайній півночі Сибіру.

За словами Петраса Катінаса, аналітика з питань енергетики аналітичного центру "Центр досліджень енергетики і чистого повітря", це призведе до втрати 2 мільярдів євро російських доходів від ЗПГ.

Це великі гроші, але вони становлять лише 28% російських прибутків від ЗПГ і трохи більше п'ятої частини експорту до ЄС минулого року. За словами Катінаса, заборона "є хорошим першим кроком вперед", але "цього недостатньо", якщо ЄС хоче перекрити грошові потоки Кремля.

Пропозиції ЄС також обтяжені юридичними складнощами

За словами Катінаса, залежно від того, як Комісія визначить "перевалку", найбільше постраждають імпортери – іспанська Naturgy, французька Elengy та бельгійська Fluxys, які мають довгострокові контракти з російським проектом "Ямал СПГ". Але неясно, чи дозволять санкції ЄС безпечно розірвати контракти в односторонньому порядку, не наражаючись на штрафні санкції або судові позови з боку російських партнерів.

Досі Єврокомісія чинила опір санкціям щодо СПГ, незважаючи на неодноразові прохання країн Балтії та Польщі. Однак нова пропозиція, схоже, швидко збирає політичну підтримку. Тиск на країни ЄС щодо посилення санкцій проти російських викопних видів палива також зростає, враховуючи, що деякі з них демонструють все меншу прибутковість. Втім, Брюсселю, можливо, доведеться докласти зусиль, щоб усі 27 столиць підтримали нові санкції щодо ЗПГ.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН писав, що Європейська комісія розглядає можливість запровадження обмежень проти російського скрапленого природного газу (СПГ). Таким чином це стане першим кроком, на який Брюссель може наважитись щодо газового сектора Москви. Про це повідомили два дипломати ЄС.

Нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії, про які вони оголосили 1 травня, стосуються понад 280 суб’єктів (Мінфін США – майже 200 суб’єктів. Держдеп – майже 80). Вони спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї.

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