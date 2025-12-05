Угорщина знову 'ставить палиці в колеса' зусиллям Євросоюзу щодо допомоги Україні

Відмова Угорщини тепер підвищує ставки в очікувано інтенсивних переговорах щодо кредиту до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

Угорщина офіційно виключила можливість випуску єврооблігацій для підтримки України. Про це пише POLITICO.

Важливо, що цей крок позбавляє ЄС потенційного "плану Б" на випадок, якщо він не зможе знайти спосіб використати заморожені російські державні активи для фінансування кредиту Києву в розмірі 165 мільярдів євро.

Єврооблігації могли б стати альтернативним джерелом фінансування для України, але Будапешт відкинув ідею випуску спільних облігацій, забезпечених семирічним бюджетом ЄС.

Зазначається, що відмова Угорщини пролунала за кілька годин до вечері канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера в Брюсселі, присвяченої обговоренню кредиту.

Мерц заявив, що планує використати цю подію, щоб залучити Де Вевера. Він сказав:

"Я дуже серйозно ставлюся до побоювань і заперечень прем'єр-міністра Бельгії. Я не хочу його переконувати, я хочу переконати його в правильності пропонованого нами шляху".

Німеччина пропонує гарантію повернення 25% коштів, щоб переконати Бельгію спрямувати заморожені мільярди на допомогу Україні, але Де Вевер хоче отримати ширші гарантії від усього ЄС, що Бельгія буде застрахована на всю суму або навіть більше.

У середу Комісія запропонувала єврооблігації як один із двох варіантів, поряд із російським кредитом, забезпеченим активами, щоб гарантувати, що резерви України не спорожніють уже в квітні наступного року. Однак для залучення боргу з бюджету ЄС для підтримки України потрібне одноголосне рішення. Відмова Угорщини тепер підвищує ставки в очікувано інтенсивних переговорах щодо кредиту до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі 18 грудня.

Важливо, що комісія неодноразово применшувала фінансові та юридичні ризики, пов'язані з репараційним кредитом, і наполягає на тому, що її пропозиція враховує більшість побоювань Бельгії.

Допомога Україні від ЄС

Європейська комісія хоче, щоб 27 країн-членів ЄС домовилися на саміті наприкінці цього місяця про підтримку економіки Києва, що зазнає труднощів, кредитом, заснованим на заморожених резервах російського Центробанку. Бельгія рішуче чинить опір цьому, оскільки вона володіє левовою часткою цих заморожених коштів і побоюється, що опиниться на гачку в разі судового позову Кремля.

Пропонований репараційний кредит передбачає виділення 115 млрд євро на фінансування оборонної промисловості України протягом п'яти років, а 50 млрд євро підуть на покриття бюджетних потреб Києва.

Нещодавно Де Вевер заявив, що Бельгія може підтримати надання Україні так званого "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Але для цього Євросоюз має виконати три умови.

