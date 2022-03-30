Планується, що до кінця квітня у нейтральний період буде переведено всі українські ПСГ.

Компанія "Укртрансгаз" розпочала підготовку підземних газосховищ до нового сезону закачування газу.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" у Telegram.

"Опалювальний сезон 2021/22 добігає кінця. І наприкінці березня уктрансгазівці розпочали підготовку до нового сезону закачування газу", - йдеться в повідомленні.

Вже три українських підземні сховища газу зупинили відбір та увійшли у нейтральний період, розповіли у компанії, додавши, що у цей час проводяться профілактичні роботи та ремонти.

"Планується, що до кінця квітня у нейтральний період буде переведено всі українські ПСГ", - зазначила прес-служба.

Також повідомляється, що робота двох підземних сховищ газу зупинена через бойові дії - це Краснопопівське на Луганщині та Олишівське на Чернігівщині. Розпочати профілактичні роботи тут не можна, адже залишається ризик для персоналу.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, транспортуванням нафти, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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