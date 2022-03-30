Це стосується транзиту газу по газопроводу "Ямал-Європа" (йде через Білорусь і Польщу до Німеччини).

Поставка газу з РФ до Європи по газопроводу "Ямал-Європа" (йде через Білорусь і Польщу до Німеччини) в точці Мальнов (ФРН) впали до нуля. Потоки по двох інших ключових маршрутах "труби" в цілому залишалися стабільними.

Про це повідомляє Reuters.

Потоки в східному напрямку до Польщі з Німеччини на прикордонному пункті Мальнов останній раз становили 1 451 155 кВтг / год станом на 11:00 за Гринвічем 29 березня, але відтоді вони впали до нуля, свідчать дані оператора Gascade.

Поставки російського газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1" і через пункт Велке-Капушани в цілому залишалися стабільними.

Через Україну транзит газу до Євросоюзу здійснюється по великій газовій "нитці" Уренгой-Помари-Ужгород. Прокачування через цей газопровід, судячи з інформації Reuters, триває.

Газовий шантаж Європи

У Кремлі заявили, що до 31 березня розроблять практичні механізми, що дозволяють іноземним компаніям платити за її газ в рублях.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що в разі відмови ЄС, блок залишаться без блакитного палива. Розрахунки валютою зараховувати не будуть, при цьому європейські компанії відмовляються купувати рублі для покупки енергоресурсів.

"Так що, як тільки у нас буде остаточне рішення, ми подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, ми не збираємося робити з цього благодійність і безкоштовно поставляти газ в Західну Європу... Немає оплати, немає газу", - сказав Пєсков.

Водночас лідери Євросоюзу відхилили вимогу президента РФ платити за газ в рублях. Вони також пообіцяли відповісти главі Кремля.

"ЄС відреагує на цей останній маневр Росії. Я б не став недооцінювати можливості Німеччини і ЄС в цілому в цьому питанні", - заявив прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін.

Своєю чергою прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що це порушення контракту. Угоди будуть вважатися порушеними, якщо Росія виконає цю умову, додав він. За словами Андрія Пленковича, прем'єр-міністра Хорватії, Європі буде дуже важко платити в рублях.

"Більшість угод і договорів абсолютно точно визначають валюту, в якій повинен бути проведений платіж. Так йде справа сьогодні, і ми будемо стежити за ситуацією", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Також Шольц зазначив, що в російському уряді паніка через те, що Євросоюз та інші країни швидко вирішили відмовитися від імпорту російської нафти, газу і вугілля. Такі рішення мають величезне значення для економіки країни-агресора.

Довідка УНІАН. Газопровід "Ямал-Європа" був введений в експлуатацію в 1999 році. Він починається в газотранспортному вузлі в Торжку Тверській області. Проходить через територію Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Кінцева західна точка - компресорна станція Мальнів (в районі Франкфурта-на-Одері) поблизу німецько-польського кордону, де він підключений до газопроводу JAGAL. Загальна протяжність газопроводу перевищує 2000 км.

Варто зазначити, що Росія поставляє до 40% всього газу в ЄС. Це величезна частка на ринку, яку за кілька місяців замінити неможливо. У Росії добре розуміють - енергоресурси і ядерна зброя – два інструменти для залякування Євросоюзу.

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