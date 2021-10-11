За словами міністра енергетики, при цьому залишається ряд регуляторних питань.

Україна технічно готова до приєднання до європейської енергосистемі ENTSO-E.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час форуму "Україна ENTSO-E" сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Технічно Україна пройшла цей шлях і готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою", - сказав він.

За його словами, при цьому залишається ряд регуляторних питань, які необхідно вирішити.

Голова держкомпанії - оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що результати попереднього звіту роботи української енергосистеми відповідно до європейської енергосистеми показали оптимістичний сценарій. Зокрема, українські мережі не вимагатимуть масштабного мережевого будівництва, а також вкладення великих фінансових коштів для налагодження синхронної роботи з Європою.

Синхронізація з енергомережею ENTSO-E:

Синхронізація Об'єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік.

За даними оператора об'єднаної енергосистеми України-держкомпанії "Укренерго", Україна у 2022 році буде готова до тестової роботи енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.

ENTSO-E — European Network of Transmission System Operators for Electricity) - Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів в 36 країнах Європи.

Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E шляхом приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, завдяки інтеграції об'єднаної енергосистеми України в європейську енергосистему ENTSO-Е істотно підвищиться стабільність і безпека енергопостачання в Центрально-Східній Європі.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що у 2023 році Україна повністю з'єднає свою енергосистему з європейською.

Автор: Ганна Бредіхіна