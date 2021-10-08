За словами Галущенка, це сприятиме нашій енергетичній незалежності та формуванню сучасного ринку електроенергії в Україні.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що у 2023 році Україна повністю з'єднає свою енергосистему з європейською.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"До кінця 2022 року ми маємо вийти на паралельну роботу об'єднаної системи, а у 2023 році на повноцінну роботу української енергосистеми синхронно з європейською. Це сприятиме нашій енергетичній незалежності та формуванню сучасного ринку електроенергії в Україні", - сказав він.

За його словами, цієї зими система має пройти перший тест роботи в ізольованому режимі, що важливо для остаточної синхронізації української енергосистеми з європейською.

Розширення ENTSO-E:

Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, завдяки інтеграції об'єднаної енергосистеми України в європейську енергосистему ENTSO-Е істотно підвищиться стабільність і безпека енергопостачання в Центрально-Східній Європі.

Автор: Ганна Бредіхіна