Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що буде не просто.

Об’єкти української енергетичної інфраструктури під час опалювального сезону точно витримають масовані обстріли з боку російських окупантів завдяки комбінації активного та пасивного захисту.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Безпека енергооб’єктів. Комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак. Буде непросто, але точно Україна витримає", - сказав він.

Також він зазначив, що Україна продовжує активно готуватися до зимового періоду.

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"Завершуємо планові ремонти, щоб задіяти максимальні потужності протягом цієї зими. Вже додали в енергосистему 1,5 Гігавати і збільшуємо цю цифру до 1,7 Гігаватів, як і планувалось. Маємо майже 15,8 мільярдів метрів кубічних газу, плануємо накопичити до 16,5 мільярдів. За даними НАК "Нафтогаз", є всі шанси пройти зиму за рахунок газу власного, українського видобутку", - сказав прем’єр.

Також він зазначив, що по всій країні вже розгорнули понад 13 тисяч пунктів незламності, найбільше – у Дніпропетровській та Харківській областях, а також у Києві. Проте близько 2,5 тисяч пунктів потребують доукомплектування – це питання має вирішити місцева влада.

Підготовка України до зими

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, станом на 12 жовтня 2023 року українська енергосистема захищена від ударів росіян краще, ніж минулого року.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що цієї зими російські окупанти будуть намагатися знищити енергосистему України. За його словами, українська влада повністю усвідомлює небезпеку.

Також повідомлялося про те, що ворог накопичує "Калібри" для ударів по Україні восени-взимку. Таку заяву зробила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зазначивши при цьому, що той факт, що зараз РФ не використовує ракети морського базування, може говорити про те, що вони готують певний потенціал на осінь-зиму.

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