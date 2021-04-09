У кількісному вираженні закупівлі збільшилися на 18,4%, до 5,2 млн тонн.

Україна в січні-березні 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 0,5% - до 474,5 млн дол.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

Читайте такожГаз з Катару: "меморандум" не означає "договір"

Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 5,19 млн тонн вугілля, а роком раніше – 4,38 млн тонн (+18,4%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за три місяці склав 286,8 млн дол. (60,45%), з США-107 млн дол. (22,6%). З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 56,8 млн дол. (12%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 23,7 млн дол.

Що цьому передувало

Україна у 2020 році скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 39,6% - до 1,69 млрд дол.

Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

19 січня 2021 року державна компанія "Укренерго" - оператор Об'єднаної енергосистеми країни заявляла про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна