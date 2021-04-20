Експорт електроенергії за три місяці склав 561,5 млн кВт-год.

Україна в січні-березні 2021 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротила експорт електроенергії в 4 рази - до 561,5 млн кВт-год.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

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"За 3 місяці 2021 року експорт електроенергії склав 561,5 млн кВт-год, що на 1,65 млрд кВт-год менше, ніж за 3 місяці 2020 року", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

За перший квартал Україна скоротила виручку від експорту електроенергії в 5,5 рази - до 22,81 млн дол.

Більш ніж половина виручки від експорту припала на постачання електроенергії до Угорщини-51% (11,7 млн дол.).

Близько 26,8% (6 млн дол.) від загального обсягу експорту електроенергії припало на Польщу і 12,6% (2,8 млн дол.) - на Румунію.

Україна у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротила експорт електроенергії на 26,5% - до 4,75 млрд кВт-год.

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Автор: Ігор Орел