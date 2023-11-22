Українські енергооб’єкти залишаються пошкодженими від російських атак, ремонтні роботи не завершені, а запасного обладнання мало.

З настанням зими по всій Україні зростає небезпека, що Росія незабаром відновить широкомасштабні атаки на енергосистему, щоб занурити українців у холод і темряву.

Як повідомляє американське видання New York Times, ці побоювання посилюються тим, що українські експерти, а також нинішні та колишні чиновники зазначають, що енергетична система є більш крихкою, ніж була рік тому. Вони розповідають, що електростанції все ще страждають від нападів Росії минулої зими. Ремонти підстанцій не завершені, а критично важливе обладнання, таке як трансформатори, в дефіциті.

Видання відмічає, що українська влада відмовилася надати детальні дані про поточний стан енергомережі, пояснивши, що це конфіденційна інформація під час воєнного часу. Але експерти відмічають, що ситуацію було покращено лише незначною мірою. В доповіді ООН, яке було опубліковано влітку, зазначалося, що до кінця квітня загальна потужність генерації в Україні впала до половини від довоєнного рівня.

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При цьому ситуація виглядає особливо сумною для теплових електростанцій, які працюють на вугіллі або газі і є ключовим елементом енергетичного балансу України для задоволення попиту в періоди пікового споживання.

Згідно інформації ООН, які посилаються на дані українського уряду, цієї зими ТЕС вироблятимуть 4,5 ГВт електроенергії, що становить третину довоєнного виробництва країни.

Щоправда, Україна різко збільшила можливості збивати російські ракети та безпілотники до того, як вони наблизяться до енергомережі. Тепер Україна має потужні системи протиповітряної оборони, а українські чиновники кажуть, що навколо критично важливих енергетичних об’єктів вже зведено укріплення.

"З одного боку, ми більш вразливі. З іншого боку, ми більш підготовлені", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Але деякі експерти та законодавці кажуть, що фортифікаційні споруди не перевірені. І якщо російські удари по енергосистемі будуть успішними, то в України не буде достатньої кількості запасного обладнання, що підвищує ймовірність поломки.

За словами Галущенко, влада інвестувала близько 280 мільйонів доларів, щоб відремонтувати все, що можна до настання чергової зими. Але, як і інші посадовці, він визнав, що швидко повернутися до довоєнного рівня неможливо.

"Неможливо повністю відновити енергетичні об'єкти, які будувалися десятиліттями, менш ніж за рік", - зазначив заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький відмітив, що Україна відремонтувала "найлегші" об'єкти, які зазнали найменшої шкоди. Але кілька енергоблоків відремонтували лише частково.

За його словами, головною проблемою є пошук трансформаторів, які передають електроенергію від електростанцій до будинків людей. За даними ООН, минулої зими Росія пошкодила або знищила майже половину українських високовольтних трансформаторів.

Кудрицький відмовився сказати, скільки нових трансформаторів отримала його компанія. Але в інтерв'ю минулого тижня він визнав, що "запас міцності цього року менший, якщо ми говоримо про обладнання, яке знаходиться в експлуатації".

Ще одним викликом для енергомережі України є стан теплових електростанцій. Хоча основну частину електроенергії в країні виробляє атомна енергетика, теплові станції забезпечують додаткову генеруючу потужність, необхідну для задоволення пікового попиту. За даними ООН, усі українські ТЕС постраждали від російських ударів минулого року.

Хоча Міненерго України стверджує, що воно перевиконало заплановані обсяги ремонтних робіт, на теплових електростанціях було відновлено лише 1,3 ГВт потужності, що становить близько 15% від загальної втрати.

Генеруючі потужності України виглядають настільки зруйнованими, що деякі аналітики задаються питанням, чи зможе країна уникнути відключень електроенергії цієї зими, навіть якщо Росія не буде атакувати мережі.

Голова консалтингової компанії "Метрополія" Віктор Куртєв підрахував, що Україні може не вистачити 1,5 ГВт під час пікового зимового споживання, що необхідно для забезпечення електроенергією 10 тисяч домогосподарств протягом місяця. Це за умови, що нових російських ударів не буде.

Галущенко і Кудрицький впевнені, що вразливість енергосистеми буде збалансована новими засобами захисту. Зараз Україна використовує комплекси Patriot, яких не було на початку минулої зими і які довели свою ефективність у захисті неба Києва.

"Найкраще рішення для нас - це протиповітряна оборона", - сказав Галущенко.

Україна готується до ударів РФ по енергетичній інфраструктурі

20 листопада уряд України та Генеральний штаб Збройних Сил прийняли рішення про трирівневий захист об’єктів енергетичної інфраструктури від російських ворожих ракет та дронів. Так, першим рівнем захисту є спорудження огороджувальної конструкції, виготовленої з міцної металевої сітки, наповненої камінням (габіони) та м'якого контейнеру гнучкого матеріалу - біг-бегу. Другий рівень - це захист від дронів, зокрема, "Шахедів". Третій рівень - захист від ракет.

22 листопада стало відомо, що в українській енергосистемі було виявлено дефіцит електроенергії. Основними причинами дефіциту є збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій, а також недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

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