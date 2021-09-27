"Північний потік-2" має відповідати духу і слову Третього енергопакета Європейського Союзу, інакше він не може бути сертифікований.

Розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазіатського газу на східному кордоні України є юридично обов'язковою умовою сертифікації "Північного потоку-2".

Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з посиланням на інформацію Голови правління Юрія Вітренка.

Читайте такожУ Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2"

"Велика дипломатична перемога України, що в спільній заяві США і Німеччини є пряме посилання – "Північний потік-2" має відповідати духу і слову Третього енергопакета Європейського Союзу, інакше він не може бути сертифікований, не може реально почати прцювати", – сказав він.

Вітренко нагадав, що "прямими вимогами Третього енергопакета є відділення оператора газопроводу від впливу "Газпрому" і Путіна", а також забезпечення вільного доступу покупців до придбання газу і подальшого бронювання транзитних потужностей. А це можливо тільки при встановленні точки продажу газу на виході з російської газотранспортної системи – в Усть-Лузі.

Глава "Нафтогазу" вважає, що забезпечення вільного доступу тільки до "Північного потоку-2" без розблокування Росією українського транзитного маршруту суперечило б принципу солідарності, який є обов'язковим відповідно до рішення Європейського суду.

"Не можна забезпечити доступ третіх сторін тільки до"Північного потоку-2". Тому що тоді він стане якраз привілейованим у порівнянні з іншими газопроводами, що йдуть з Росії в Європу – наприклад, через Україну. Німецький регулятор не повинен сертифікувати "Північний потік-2" до розблокування Росією українського газопроводу для третіх сторін. Щоб європейські компанії змогли отримувати газ на кордоні Україна-Росія і потім самостійно бронювати транзит через Україну", - пояснив він.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

Автор: Ганна Бредіхіна