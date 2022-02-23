Російський газовий монополіст вирішив збільшити об'єми прокачки газу українською ГТС на мільйони кубометрів.

Російський "Газпром" збільшив добову прокачку газу через українську газотранспортну систему в Європейський Союз.

Про це повідомила прес-служба "Оператора ГТС" в Facebook.

"Заявка на транзит газу через Україну до ЄС на 23 лютого 2022 року становить 60,959 млн куб. м (+10 млн куб. м у порівнянні з попередньою газовою добою)", – йдеться у повідомленні.

При цьому такий обсяг транзиту на 44% менше, ніж обсяги, заброньовані в транзитному контракті, – 109,6 млн куб. м на добу.

"Попри волатильність цін на газовому ринку ЄС та історичне зменшення обсягів у європейських газових сховищах, поставки газу до Європи через українську ГТС не збільшуються навіть до рівня заброньованих згідно з контрактом", – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, транзит природного газу через українську газотранспортну систему у січні 2022 року скоротився на 57% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 1,66 млрд кубометрів.

У 2021 році транзит природного газу з РФ склав 41,7 млрд куб. м при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 млрд куб. м (для точок входу з РФ) і 45,8 млрд куб. м (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдову). Тобто "Газпром" використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу – 91%.

Загальна транзитна потужність української ГТС становить 146 млрд куб. м.

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