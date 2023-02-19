Загалом в "Укренерго" не прогнозують дефіциту потужності найближчими днями.

У понеділок, 20 лютого, в Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях не планують відмикати електроенергію.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.

При цьому там зазначили, що в Одеській області 20 лютого будуть проводитися заміри споживання.

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Але в ДТЕК попередили, що через пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.

Крім цього, як заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону, компанія не прогнозує дефіциту потужності найближчими днями.

Зокрема, за його словами, останніми днями споживання електроенергії зменшилося через підвищення температури та через вихідні дні.

"Завтра очікуємо, що споживання трохи зросте. Але, за нашими прогнозами, енергосистема буде здатна покрити це споживання наявними ресурсами генерації. Тому ми не прогнозуємо завтра дефіциту потужності у системі", - сказав Кудрицький.

Він також уточнив, що наразі у деяких регіонах стан мереж не дозволяє на 100% забезпечити живлення певних населених пунктів, зокрема йдеться про Одесу та область.

Кудрицький додав, що наразі там тривають відновлювальні роботи, які дозволять у найближчі тижні усунути це "вузьке місце" у мережі і забезпечити 100% покриття споживання й там.

"Наразі "Укренерго" не прогнозує дефіциту потужності найближчими днями. Ми бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання наявним виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може нас відвернути нас від цього прогнозу – це нові масовані ракетні обстріли. Ми готуємося до такого сценарію", - розповів він.

Ситуація в енергосистемі України

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Росіяни не припиняють ракетні удари по енергосистемі України. 10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку на об'єкти Української енергетичної інфраструктури. Того дня вони випустили по Україні понад 100 ракет.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в результаті ракетних і дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

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