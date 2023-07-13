Попри проблеми в енергосистеми і високі тарифи, громадяни споживають електрику безтурботно, каже він.

Якщо українці самі не скоротять споживання електрики у пікові години, то енергетики будуть змушені застосовувати примусові відключення.

Про це на брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. "Якщо цей тренд утримається і будуть далі стояти 29,30,31 градус тепла, що цілком ймовірно, то є два вибори: або споживачі навчаться хоча б частково вимикати кондиціонери час від часу, або в якийсь момент потрібно буде застосувати примусові обмеження", - сказав він.

За його словами, для цього від українців не вимагається зовсім виключати кондиціонери в спеку. Достатньо не виставляти температуру його роботи нижче позначки у 23-25 градусів. Це суттєво знизить навантаження на енергосистему.

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"Поки що нема тренду на зниження цього споживання і споживання іде безтурботно. Що в певний момент цілком може привести до примусових обмежень", - додав Харченко.

Він зазначив, що велика відповідальність лежить на власниках великих приміщень, бізнес центрів і торгових центрів, які самі встановлюють температуру в приміщеннях.

"Якщо значна частина малого і середнього бізнесу до цього прислухається, якщо люди у приватному порядку будуть обмежувати свої термометри цифрами 23-24 градуси, то це значно допоможе", - вважає директор Центру досліджень енергетики.

Ситуація зі електроенергією в Україні

Як повідомляв УНІАН, НЕК "Укренерго" заявив, що загальний графік споживання по країні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії. В вечірні пікові години споживання тримається на високому рівні і українці не стараються економити. Проте, це також відобразиться і на платіжках за світло.

Деякі українці вже почали отримувати повідомлення та рахунки від енергетичних компаній за червень із новими цифрами. Збільшені майже вдвічі платіжки свідчать про те, що окрім зростання тарифів громадяни не звертали увагу на необхідність економити енергоресурс.

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