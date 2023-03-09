При цьому є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій "Укренерго".

Внаслідок масованої ракетної атаки сьогодні вночі, 9 березня, Росії не вдалося досягти своєї мети й "погасити" енергосистему України.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Констатуємо, що ворог не досяг своїх основних цілей, енергосистема працює, вона не погашена, не сколапсувала, але, як ми вже зазначали, в багатьох регіонах є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури", - сказав він.

За словами Кудрицького, є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій "Укренерго", через що в окремих областях є обмежене електропостачання. Він повідомив, що наразі вже йде робота з відновлення живлення всіх регіонів.

При цьому Кудрицький зазначив, що в деяких регіонах вдасться швидко відновити подачу світла, в деяких це займе більше часу, оскільки руйнування дуже значні.

"Потреби покрити споживання в країні в цілому нема, є проблема в тому, що пошкоджена магістральна мережа, якою електроенергія доставляється до того чи іншого регіону", - пояснив Кудрицький.

Ракета атака росіян 9 березня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Атака тривала близько шести годин, за цей час ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, серед них - 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". Крім того, здійснено вісім пусків дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131". Також вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Після нічної масованої атаки ворога застосовано обмеження постачання електроенергії у Житомирській, Харківській та Одеській областях. У компанії ДТЕК повідомили, що окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, є серйозні пошкодження обладнання.

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