Газ у підземних сховищах буде торгуватися в режимі двостороннього зустрічного аукціону.

Оператор підземних газових сховищ держкомпанія "Укртрансгаз" та Українська енергетична біржа надали можливість учасникам ринку здійснювати торгівлю природним газом у підземних сховищах газу шляхом купівлі-продажу короткострокових стандартизованих продуктів.

Про це йдеться в повідомленні біржі.

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Згідно з повідомленням, газ в підземних сховищах буде торгуватися у вигляді короткострокових стандартизованих продуктів в енергетичній торговельній платформі Української енергетичної біржі в режимі двостороннього зустрічного аукціону (continuous trading).

Угоди здійснюються шляхом метчинга, а їх виконання здійснюється за допомогою клірингової системи біржі, яка інтегрована з системами оператора газосховищ і банку.

Повідомляється, що перед початком торгів учасники вносять гарантійні внески в розмірі 3% від вартості заявки (забезпечення підписання угод і підтвердження торгових повідомлень), а покупці вносять 100% вартості товару на свій рахунок.

Біржа обмінюється інформацією з оператором газосховищ щодо замовників послуг зберігання (наявність природного газу, розподіленого робочого об'єму і так далі). Після торгів біржа направляє торговельні оповіщення "Укртрансгазу", а після їх підтвердження здійснює розрахунки між сторонами.

"Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб.м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України та транзиту газу через її територію. 100% акцій "Укртрансгазу" перебувають у власності НАК "Нафтогаз України".

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Автор: Ігор Орел