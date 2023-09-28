Росіяни пошкодили на півдні України теплоелектроцентраль, а не теплоелектростанцію, як повідомлялось раніше.

Міністерство енергетики України спростовує інформацію щодо того, що в ніч на 28 вересня внаслідок російської атаки було пошкоджено теплоелектростанцію на півдні України, як раніше повідомляли в "Укренерго".

У відомстві зазначають, що усі теплові електростанції, які розташовані на контрольованій Україною території, - у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону.

Натомість, за даними Міненерго, в результаті нічного обстрілу постраждала українська теплоелектроцентраль (ТЕЦ), що не працювала на момент атаки.

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"На жаль, минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено ТЕЦ в одному з міст на півдні країни. Зокрема, сталося загоряння складу. Силами рятувальників пожежу вдалося загасити. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала", - додали у Міненерго.

Ситуація в енергетиці

Сьогодні зранку прес-служба НЕК "Укренерго" повідомила про те, що вчора ввечері, під час останнього масованого російського обстрілу, було пошкоджено теплову електростанцію на півдні країни.

Українські посадовці постійно готують українців до того, що у прийдешній опалювальний сезон росіяни можуть повторити минулорічний "енергетичний терор", внаслідок чого не виключено повторення блекаутів.

Так, начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк попереджає, що росіяни накопичують високоточні "Калібри" для ударів по Україні восени-взимку по обʼєктах критичної інфраструктури.

За прогнозами військового експерта та майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, майбутньої зими РФ може вдаватися до 2-3 ракетних атак на місяць. За його словами, окупанти будуть використовувати все, що у них є - балістичні і крилаті ракети, але основний упор будуть робити на безпілотники.

Зважаючи на це, енергетики активно готуються до опалювального сезону. Деякі види захисту, які на сьогодні впроваджуються в нашій країні, раніше ніколи в світі не застосовувалися. Зокрема, голова "Укренерго" повідомив, що Україна обороняти свої енергооб'єкти "активними" і "пасивними" видами захисту: як за допомогою систем ППО, так через особливі інженерні укріплення.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, українська енергетика готова до зими на 80%. Він додав, що після масованих обстрілів росіян минулої зими, вже відновлено більшість об’єктів енергетики.

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