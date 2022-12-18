На період, поки відновлятимуть готовність енергосистеми приймати наявну потужність атомної генерації, "Енергоатом" вирішив вивести один енергоблок в ремонт.

Один із атомних енергоблоків буде виведено на ремонт.

"На період, поки відновлятимуть готовність енергосистеми приймати наявну потужність атомної генерації, "Енергоатом" вирішив вивести один енергоблок в ремонт, щоб усунути зауваження", - повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня "Енергоатом" повідомив, що в енергосистемі України працюють всі 9 атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній території.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.

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