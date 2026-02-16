Військові США вперше в історії доставили повітрям мініатюрний ядерний реактор

Три транспортні літаки C-17 доставили компоненти непаливного ядерного реактора Valar Atomics Ward 250 на авіабазу Хілл у штаті Юта.

Вперше американські військові доставили повітрям мініатюрний ядерний реактор в рамках зусиль президента США Дональда Трампа з розгортання ядерної енергетики по всій країні.

Як пише видання The Wall Street Journal ( WSJ), три транспортні літаки C-17 доставили компоненти безпаливного ядерного реактора Valar Atomics Ward 250 з авіабази резерву ВПС Марч в Каліфорнії, на авіабазу Хілл в штаті Юта.

Представники Valar Atomics роздали чорні ковпачки з написом "Зробимо ядерну енергетику знову великою". Під час годинного польоту поруч з модулем реактора, укладеним в плексигласовий корпус, сиділи представники Пентагону і Міністерства енергетики, журналісти і представники промисловості.

Видання зазначило, що прихильники технології стверджують, що нові системи можуть безпечно і дешево забезпечувати мегавати енергії, усуваючи залежність від поставок палива і надаючи надійну, масштабовану енергію у віддалені райони. Але деякі критики кажуть, що прискорене просування адміністрацією Трампа неперевірених проектів реакторів, побудованих приватними компаніями, може створити проблеми з безпекою.

Журналісти нагадали, що Трамп пообіцяв доставити на територію США як мінімум три сучасних ядерних реактори "критичного" рівня - що забезпечують роботу всіх ядерних систем країни - до 4 липня.

"Енергетика - це не тільки економічне питання, це також питання національної безпеки. США не зможуть продемонструвати свободу, якщо у неї не буде надійної, розгорнутої енергії всередині країни", - заявив губернатор штату Юта Спенсер Кокс.

За словами Майкла Даффі, заступника міністра оборони з питань закупівель та забезпечення, цей політ "наближає до розгортання ядерної енергії тоді і там, де вона найбільш необхідна, щоб дати військовим інструменти для перемоги".

Компанія Valar Atomics, яка фінансувала політ, проведе випробування реактора Ward 250 на об'єкті недалеко від авіабази Хілл, повідомив генеральний директор Ісайя Тейлор. Випробування почнуться з потужності 250 кіловат, а в кінцевому підсумку система здатна видавати 5 мегават, чого достатньо для забезпечення електроенергією 5000 будинків.

У реакторі використовується паливо TRISO, що представляє собою ядра урану в керамічних шарах.

Раніше повідомлялося, що США ризикують не встигнути втілити ідею Трампа про "Золотий купол". Таку стурбованість висловив член палати представників республіканець Джефф Кренк, який є засновником однойменної фракції "Золотий купол".

Він вважає, що цю ідею вдасться реалізувати тільки в тому випадку, якщо буде можливість до кінця 2028 року створити прототип цієї системи.

Він зазначив, що реалізацію гальмує Білий дім, який нібито досі не передав проект конгресу "в тому вигляді, щоб Конгрес міг почати його реалізацію", хоча це мало статися до кінця 2025 року.

