Станом на 24 лютого дизпальне імпортувало 67 компаній, а вже у липні їх кількість виросла до 261

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість імпортерів дизельного пального зросла майже у чотири рази, бензину - у два рази.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

Станом на 24 лютого дизпальне імпортувало 67 компаній, а вже у липні їх кількість виросла до 261. При цьому значний приріст було зафіксовано в червні-липні – плюс 102 юрособи.

Як повідомили в "А-95", значна частина нових імортерів везе пальне для власних потреб. Серед них – агросектор, транспортні компанії, невеликі мережі АЗС, які раніше купували пальне на внутрішньому ринку, й інші.

Кількість імпортерів бензинів у період з 24 лютого по 10 липня зросла майже вдвічі — з 40 до 75. В "А-95" зазначили, що їх приріст припав на весну–першу половину червня, тоді як у липні нових постачальників бензинів не фіксувалося.

Щодо автогазу на кінець лютого було в середньому 78 імпортерів, зараз — майже 100 (+25%).

До повномасштабного вторгення великі обсяги пального в Україну постачалися з Росії та Білорусі. Зараз ринок пального України переорієнтувався на постачання з країн ЄС, зокрема портів Польщі та Румунії.

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