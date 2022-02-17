Експерт вважає, що Україна давно повинна була йти в напрямку нарощування власного виробництва палива.

На сьогодні в України є всі можливості для того, що закрити власні потреби в бензин своїми силами.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Як зазначив Прокіп, єдиний в Україні діючий нафтопереробний завод - Кременчуцький НПЗ здатний повністю закрити потребу країни в бензині.

За словами експерта, набагато складніша ситуація складається з дизелем, враховуючи, що його споживання в три рази більше, ніж бензину.

"У цьому випадку, якщо ми говоримо про диверсифікацію імпорту – це морська перевалка і поставки з континентальної частини Європи. Потужностей для морської перевалки більш ніж достатньо для того, щоб покрити імпортну потребу. Але також є ризик блокування морських шляхів", - сказав Прокіп.

Експерт вважає, що Україна давно повинна була йти в напрямку нарощування власного виробництва палива.

"В Україні як мінімум два нафтопереробні заводи, які стоять без роботи, піддаються модернізації. Вони частково перебувають у державній власності", - додав він.

Імпорт бензину в Україну:

У 2021 році в Україну імпортовано 8 тис.тонн бензину А-98, з них 7,5 тис. тонн з Литви.

З 7 лютого 2022 року Білорусь заблокувала поставки А-98 з Литви в Україну через територію Білорусі залізничним транспортом.

Експерти вважають, що припинення поставок литовських нафтопродуктів в Україну в стратегічному плані посилить високу залежність від імпорту нафтопродуктів з Росії та Білорусі.

У 2021 році на імпорт з Литви припало 9% поставок дизпалива - 690 тис.тонн, 11% бензину - 265 тис. тонн.

Виробництво власного бензину:

9 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" вперше в історії випустила український бензин марки А-98.