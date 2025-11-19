В Україні залишаються десятки тисяч знеструмлених споживачів: де найгірше зі світлом

Енергетики оперативно задіяли резервні схеми живлення, що дозволило стабілізувати режими роботи енергосистеми.

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків російських ударів по енергетичних об’єктах у низці областей. Як повідомила прес-служба Міненерго, про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

За його словами, внаслідок обстрілів станом на вечір, 19 вересня, на Харківщині залишаються без електропостачання понад 46 тисяч споживачів. Понад 3 тисячі абонентів довгостроково знеструмлені на Чернігівщині та більш ніж 8 тисяч на Запоріжжі. Також через наслідки ранкових обстрілів знеструмлення фіксуються на Сумщині та Дніпропетровщині.

Колісник зазначив, що енергетики оперативно задіяли резервні схеми живлення, що дозволило стабілізувати режими роботи енергосистеми. У низці областей наразі діє до чотирьох черг графіків погодинних відключень. У процесі виконання аварійно-відновлювальних робіт енергетики намагаються зменшувати тривалість даних черг. Він наголосив:

"Ми максимально швидко намагаємось переходити від аварійних відключень до планових, щоб забезпечити контрольовану роботу системи. Ворог застосував значну кількість озброєння, завдаючи прицільних ударів по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури, передачі електричної енергії. Це черговий масштабний виклик для енергетики".

Заступник міністра також повідомив, що Міненерго перебуває у постійній комунікації з міжнародними партнерами, інформуючи про пошкоджене обладнання та актуальні потреби. Це дозволяє підтримувати безперервну взаємодію та забезпечувати системне проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Атака РФ на об'єкти енергетики

У ніч на 19 листопада Росія масовано атакувала дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру у семи областях України. За даними Міненерго, ворог спрямував дрони та ракети на енергетичні об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Через складну ситуацію в енергетиці компанія ДТЕК оновлювала графіки відключень світла на середу, 19 листопада, для Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини. Для деяких черг споживачів додали додаткові години без світла.

