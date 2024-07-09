Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації.

Ситуація в енергетиці має покращитись у 20-х числах липня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", – зазначив голова Кабміну.

Також він додав, що уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості:

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кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн на 10 років – для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

пільгові кредити для малого й середнього бізнесу – до 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації;

кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн – за рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси, а потім держава компенсує їм 70% витрат на проєкт;

кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання.

Шмигаль додав, що вказані механізми мають запрацювати на повну силу не пізніше 25 липня.

Ситуація в енергосистемі

В "Укренерго" також прогнозували, що в Україні з 20-х чисел липня очікується вихід з ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі та призведе до суттєвого помʼякшення графіків.

Раніше УНІАН писав, що президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі заявив, що його країна планує збільшити постачання електроенергії для України в осінньо-зимовий період.

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