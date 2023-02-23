Повідомляється, що за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській та Запорізькій областях.

У четвер, 23 феварля, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів електроенергії, попри похолодання.

"Сьогодні, попри збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє прес-служба Міненерго.

При цьому за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.

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Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.

Атаки РФ і масові відключення світла в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого російські військові здійснили 14-ту ракетну атаку на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Окупанти влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах було застосовано аварійні відключення електроенергії. Також було пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з початку повномасштабного вторгнення в результаті ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.