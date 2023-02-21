Погіршення погоди може призвести до несправностей в електромережах Київщини та Одещини.

У Київській та Одеській областях ввечері 21 лютого можливі аварійні відключення. Як повідомляє прес-служба ДТЕК, причиною цього стало погіршення погодних умов.

"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", - йдеться в заяві ДТЕК.

На Київщині уже застосовують аварійні відключення світла. Через це без електроенергії залишилися понад сім тисяч споживачів. Найбільше не пощастило мешканцям у Обухівському та Бучанському районах.

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У Одеській області ситуація ще гірша – там без світла внаслідок негоди залишилися 24 населені пункти та 17 тисяч родин. Найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.

"Через дощ та сильний вітер на Одещині можуть падати дерева, що призводить до обриву проводів. 44 аварійні бригади ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди", - повідомляє енергокомпанія.

У ДТЕК також зазначають, що при виявленні пошкоджених мереж до них в жодному разі не потрібно наближатися. Натомість варто звернутися до компанії на сторінці у Facebook, або скористатися кол-центром.

Ситуація з електроенергією в Україні: що відомо

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійні вимкнення електропостачання. 10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку по об‘єктах інфраструктури України.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників внаслідок ракетних і дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

Нещодавно у Україні через погану погоду тисячі абонентів залишилися без світла.

Як заявили 21 лютого в Укренерго, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.

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