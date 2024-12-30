"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 31 грудня 2024 року.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила в застосунку "Київ Цифровий", що напередодні Нового року, у вівторок, 31 грудня 2024 року, графіки вимкнень світла не плануються.

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому ситуація в будь-який момент може змінитися. Про це буде повідомлено окремо.

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Ситуація в енергосистемі України

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну через відмову України продовжувати транзит російського газу в Європу. На це відреагував, зокрема, Володимир Зеленський.

"Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила мають бути сильнішими, ніж зв'язки того чи іншого персонажа з Москвою", - наголосив президент України.

Крім того, Польща заявила, що готова компенсувати частку Словаччини в експорті електроенергії в Україну. Польща готова збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб поставити Україні стільки, скільки вона потребуватиме.

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