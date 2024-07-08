Йдеться про спалення польського вугілля на електростанціях для вироблення електрики.

Прем'єр-міністр Польща Дональд Туск повідомив, як Польща планує допомогти Україні у задоволенні її потреб в електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав у Варшаві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр Польщі сказав, що питання про енергетику є ключовим. За його словами, зараз у Польщі обговорюють те, яким чином безпосередньо можуть допомогти Україні у постачанні електроенергії перед зимою. Йдеться про спалення польського вугілля на електростанціях для вироблення електрики.

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Він додав, що українські енергетичні об'єкти перебувають перед загрозами російських атак.

"Ми працюємо над тим, щоб спалювати польське вугілля, якого маємо багато, і не платити за спалювання цього вугілля, тобто за викиди. А (отриману) електроенергію... за європейські гроші передавати в Україну енергетичним установам. Звісно, це не вирішить всієї проблеми, але, принаймні, у якійсь частині, зможе допомогти пройти цю складну зиму", - сказав Туск.

Також він додав, що Польща буде говорити з усіма партнерами, або ті шукали креативні рішення допомогти Україні, бо з осені проблема стане складнішою.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Російська Федерація намагається повністю знищити українську енергосистему, б'ючи ракетами та дронами по об'єктам генерації та передачі електроенергії. Тільки в Києві сьогодні російська армія повністю зруйновала або пошкодила три трансформаторних підстанції ДТЕК.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в кращому разі взимку електроенергії не буде по 12 годин на добу. Однак цілком імовірно, що буде й інший сценарій, коли світло даватимуть 6 годин на добу в пікові періоди, а, можливо, і менше.

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