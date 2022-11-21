Наголошується, що фахівці поступово відновлюють енергосистему України після російських обстрілів, до того ж на вихідних споживання електроенергії менше ніж у будні.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, завдяки чому у вихідні дні застосовувались тільки планові відключення електроенергії для споживачів.

"Ситуація продовжує бути складною, але ми ж не сидимо склавши руки – ми відновлюємося. І потрохи оговтуємося після аварій та обстрілів, які були у нас на початку тижня. Плюс до цього, у вихідні споживання електроенергії у нас традиційно менше ніж в будні, тому ми обходимося зараз лише плановими відключеннями електроенергії", - акцентував Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону 20 листопада.

Він зазначив, що основна відмінність аварійних відключень від планових в тому, що енергетики самі не знають, коли стануться аварійні відключення, тому не можуть заздалегідь попередити споживачів про них.

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"На те вони і аварійні, що ми не знаємо коли це трапиться. Вони трапляються досить короткий проміжок часу. Тобто, ми знаємо про те, що потрібно вимикати тому, що відбувається перевантаження мережі або окремої ділянки мережі. І тоді, дається команда вимкнути, щоб не перегоріла система через перевантаження, через включення великої кількості приборів на певній території",- пояснив Сахарук.

Він констатував, що на відновлення та стабілізацію ситуації в енергосистемі впливають три основні складові.

"У нас три таких компоненти нашого щастя, скажімо так. Перше - це постійне підвищення ефективності ППО і ми бачимо, що воно зростає постійно. Друге - це цивільний захист нашого обладнання та інфраструктури від вторинної шкоди, не від прямого попадання ракети, а від вибухової хвилі та іншого такого. Третє - це ефективне та максимально швидке відновлення, чим ми займаємося….І чим швидше ми будемо рухатися з точки зору підвищення ППО – це основне, цивільного захисту і належної організації роботи щодо відновлення, тим коротше у нас будуть планові відключення. Тим вища ймовірність того, що не буде аварійних відключень. І можливо, в деякі дні ми можемо дійти до ситуації, коли планові відключення будуть дуже короткі або ж, в ідеалі, їх взагалі не буде", - підкреслив Сахарук.

Відключення світла в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні та листопаді енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів. За експертними оцінками, зараз в Україні зруйновано або пошкоджено близько 50% енергетичної інфраструктури.

Міненерго 19 листопада запевнило, що ситуація з енергопостачанням в країні контрольована. Водночас українців закликають допомогти енергетикам і зменшити навантаження на мережу.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найбільше проблем з електрикою мають Київська, Одеська і Харківська області.

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