Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Завтра у всіх регіонах України будуть застосовувати планові відключення електроенергії для споживачів, повідомили у НЕК "Укренерго".

"Завтра, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення", - мовиться у повідомленні.

Як зазначили в компанії, додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

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Ситуація з енергетикою в Україні

У жовтні та листопаді енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів. За експертними оцінками, зараз в Україні зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Міненерго 19 листопада запевнило, що ситуація з енергопостачанням в країні контрольована. Водночас українців закликають допомогти енергетикам і зменшити навантаження на мережу.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найбільше проблем з електрикою мають Київська, Одеська і Харківська області.

Масований удар Росії по Україні 15 листопада

15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "шахідів".

Зокрема, у столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки, одна людина загинула.

Через масовану ракетну атаку уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Відключено понад 7 млн абонентів у 17 областях та Києві.

Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні. В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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