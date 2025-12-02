Зазначається, що мережі мають обмежений ресурс.

На сьогодні найскладніша ситуація зі світлом в Україні спостерігається у Чернігівській та Одеській областях через наслідки російських атак.

Про це в ефірі телемарафону повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко.

"Складна ситуація на сьогоднішній день – це Чернігівська область. Одеська область теж має певні проблеми з електропостачанням. Оскільки певні мережі мають обмежений ресурс, і застосовуються довші черги по відключенню, щоб провести ремонтні роботи та стабілізувати ситуацію", - зауважив Замулко.

За його словами, у будь-який момент аварійні відключення електроенергії можуть бути запроваджені на Дніпропетровщині та Харківщині в разі влучання ворога по енергетичному об’єкту.

"На сьогодні вся наша прифронтова територія дійсно потерпає від відключень. Але стабілізація неодмінно прийде, і, я так думаю, що ми зайдемо в ті відключення, які для себе запланували", - додав тимчасовий керівник Держенергонагляду.

Росія активізувала атаки на енергосистему України. В ніч на 2 грудня російські війська атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, через наслідки ворожої атаки енергетична інфраструктура працює на генераторах.

Також через ворожі удари в ніч на 2 грудня без світла залишилися частина мешканців Донеччини, Харківщини та Дніпропетровщини.

Через ворожі атаки енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

