За словами нардепа, цієї зими перед Україною постають серйозні загрози, якщо РФ вирішить спровокувати тут блекаути.

Російські окупанти обрали нову тактику обстрілу українських об’єктів інфраструктури та наростили спроможності. Тим часом Сили Оборони намагаються наздогнати темпи окупантів, але поки не досягли потрібного рівня.

Зима може бути складною. Про це в етері проєкту "Тема з Мосейчук" заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.

"Вони зараз вибрали нову тактику – крім того, що б’ють по великих об’єктах електрогенеруючих, вони почали вибивати трансформаторні станції біля міст, містечок та селищ, тим самим залишаючи їх без світла", – каже нардеп.

Відео дня

Він додав, що росіянам вдалося масштабувати виробництво шахедів та платформ для їхнього запуску.

"Ми нарощуємо зараз потенціал, в тому числі, по збиттю шахедів. Нещодавно ми з міністром оборони та міністром цифрової трансформації відвідували штаби по боротьбі з шахедами. Ми працюємо, але це складно – Росія масштабувалася і ми не встигаємо за ними, якщо говорити про перехоплювачі", – коментує Костенко.

За словами нардепа, цієї зими перед Україною постають серйозні загрози, якщо РФ вирішить спровокувати тут блекаути. А також через те, що українська енергетика виснажена обстрілами впродовж трьох років.

"Держава готується до важкого сценарію. Створені запасні батарейні станції. Наші люди готові… Я думаю, комплексно – ми її точно пройдемо. Питання в тому, чи вона буде важка, чи дуже важка", – констатував Роман Костенко.

Удари Росії по енергетиці України

В ніч проти 9 жовтня російські окупаційні війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу місто Чорноморськ занурилося в пітьму – електропостачання було відсутнє в усій Чорноморській територіальній громаді, окрім села Бурлача Балка.

Крім того, РФ знищила більше половини видобутку газу в Україні, повідомляє видання Bloomberg. Імовірно, державі доведеться витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива, щоб пройти опалювальний сезон.

Вас також можуть зацікавити новини: