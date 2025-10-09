За словами мера Чорноморська, критична інфраструктура міста працює на генераторах.

Місто Чорноморськ в Одеській області залишилося без електропостачання після атаки російських дронів в ніч на 9 жовтня, повідомив міський голова Василь Гуляєв на своїй сторніці в Facebook.

Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки, але додав, що інформації про загиблих не надходило.

"Критична інфраструктура наразі працює на генераторах. Слава Богу, на цей момент інформації про загиблих немає, проте є постраждалі", - зауважив очільник міста.

Він додав, що електропостачання відсутнє в усій Чорноморській територіальній громаді, окрім села Бурлача Балка

У компанії ДТЕК зазначили, що енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - зазначається у повідомленні.

У свою чергу в Міністерстві енергетики зазначили, що продовжують відновлювати електропостачання для споживачів.

Також у відомстві додають, що складною залишається ситуація у Чернігівській області. Там продовжують застосовуватися обмеження на подачу світла. Як повідомили у "Укренерго", наразі там діють три черги відключень одночасно.

Росія активізувала атаки на українську енергетику. Найбільше страждають від російських атак Чернігівщина та Сумщина, але окупанти не забувають і про інші регіони.

Зокрема, у ніч проти 5 жовтня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що жителі обласного центра та Запорізького району залишилися без світла.

Через систематичні атаки по енергооб’єктам на Чернігівщині запроваджені графіки погодинних відключень.

А у місті Шостка енергетики були змушені повністю припиняти електропостачання задля заживлення помешкань місцевих мешканців після російської атаки.

