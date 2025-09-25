На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

Російські окупанти в ніч проти 25 вересня масовано атакували Вінницьку область, внаслідок чого значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури регіону. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

За її словами, через ворожі удари було знеструмлено частину Вінниці та зупинено рух поїздів. Станом на зараз електроенергію та рух потягів відновлено.

"Звернень щодо пошкодження житлових будинків не надходило та, на щастя, постраждалих серед людей немає", - додала Заболотна.

Відео дня

Посадовець наголосила, що станом на 05:30 пожежу було ліквідовано. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Загалом залучено 76 осіб особового складу та 24 одиниці техніки", - зауважила перша заступниця начальника Вінницької ОВА.

Водночас очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що цієї ночі росіяни цілили по об'єкту інфраструктури регіону.

"Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені 3 населені пункти", - наголосив він.

За словами посадовця, обійшлося без постраждалих, всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Обстріли РФ - останні новини

Нагадаємо, вночі "Укрзалізниця" попереджала про затримки через російські обстріли. Зокрема через російський обстріл на Миколаївщині та Кіровоградщині було знеструмлено низку окремих дільниць.

"Усі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса - Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса - Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними потерпілих немає. Цим же шляхом трохи згодом належить також пройти поїздам №51/52 Запоріжжя - Одеса та №148/147 Київ - Одеса", - повідомляли в "Укрзалізниці".

Також повідомлялось, що 23 вересня росіяни завдали ударів по українських містах. У Нікополі через влучання ворожого FPV-дрона загинула 70-річна жінка. У Запоріжжі одна людина загинула та сім людей зазнали поранень. Крім того, через ворожу атаку двоє цивільних людей постраждали у Середина-Будській громаді, що на Сумщині.

Вас також можуть зацікавити новини: