Зокрема, у Нікополі через влучання дрона загинула 70-річна жінка.

Російські загарбники знову завдають ударів по українських містах, унаслідок ударів є загиблі та поранені.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у Нікополі через влучання ворожого FPV-дрона загинула 70-річна жінка.

"Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - зазначив він і додав, що внаслідок атаки зайнявся приватний будинок.

Крім того, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що у місті попередньо, двоє людей зазнали поранень.

За його словами, попередньо, було пʼять ударів по Запоріжжю. "Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим", - написав він.

Згодом Федоров повідомив, що одна людина загинула, двоє поранено. 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один - в стані середньої тяжкості.

Також начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що двоє цивільних людей постраждали від ворожого удару у Середина-Будській громаді.

"Зранку росіяни атакували місто дроном. Поранення отримали двоє чоловіків 45 та 49 років. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу", - написав він.

Оновлено о 16:08. Пізніше Федоров заявив про збільшення кількості поранених після ворожого удару по Запоріжжю.

"Наразі медики повідомляють про сімох постраждалих. Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Російські удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, уночі 22 вересня Росія також вчергове атакувала низку областей України. Унаслідок атаки сталися руйнування інфраструктурних об’єктів та житлових будинків.

Зокрема, російські окупанти спрямували на Запоріжжя щонайменше п’ять керованих авіаційних бомб. Було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. Голова ОВА повідомляв про двох поранених та трьох загиблих унаслідок атаки.

