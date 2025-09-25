На всі знеструмлені дільниці направляють резервні тепловози.

Російські окупаційні війська знову тероризують Україну. Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині знеструмлено низку окремих дільниць залізниці.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Зазначається, що через удари можливі затримки низки поїздів. Нині пасажири двох потягів перебувають в укриттях.

"Усі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса – Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними потерпілих немає. Цим же шляхом трохи згодом належить також пройти поїздам №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба перевізника наголосила, що на всі знеструмлені дільниці направляють резервні тепловози. По мірі закінчення обстрілу оцінюються завдані ворогом пошкодження.

"Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди", – додали в УЗ.

Удари РФ по залізниці

Останнім часом російські окупаційні війська посилили удари по українській залізниці. Для атак ворог застосовує в середньому шість-сім дронів-камікадзе "Шахед" майже щоночі, заявили в компанії.

"Перша мета РФ – посіяти паніку серед пасажирів, друга – завдати удару по економіці. Це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі", – наголосив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Через такі удари поїзди можуть затримуватися.

