У Харкові було чути потужні вибухи.

Ввечері у вівторок, 23 вересня, російські окупаційні війська завдали численних ударів по Харкову. У місті лунали вибухи.

Про чергову ворожу атаку по Харкову повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. За його словами, росіяни завдають ударів "Шахедами".

Оновлено 23:28: Відомо про постраждалого внаслідок російської атаки по Харкову. За інформацією Олега Синєгубова, 24-річний чоловік отримав вибухову травму. Його шпиталізують.

Оновлено 23:04: Ворог продовжує атакувати Харків дронами. На цю мить пролунало вже 17 вибухів, заявив міський голова.

Оновлено 22:51: За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, більшість з 16-ти прильотів прийшлася на Холодногірський район міста, повідомляє Терехов.

Раніше Терехов писав, що один із прильотів стався у Холодногірському районі міста. Згодом він додав, що через удари у деяких районах Харкова фіксуються проблеми з постачанням електроенергії.

Над містом фіксували нові дрони.

"Вісім ударів ворог вже завдав по Харкову, і над містом ще мінімум чотири дрони. Також на Харків з області ще сунуть ворожі БПЛА. Будьте обережні!" – написав Терехов о 22:38.

Станом на 22:42, за інформацією мера Харкова, в місті пролунало вже 11 вибухів. Згодом майже одночасно прогриміли ще два вибухи, пише Терехов.

Своєю чергою, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що під ворожим ударом опинився і Шевченківський район Харкова.

"Внаслідок ворожого обстрілу БПЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – додав він.

Атаки РФ по Україні: інші новини

23 вересня російські загарбники атакували низку міст України. Зокрема, під ворожим ударом опинився Нікополь Дніпропетровської області. Там через влучання ворожого FPV-дрона загинула 70-річна жінка, також є постраждала.

Водночас по Запоріжжю росіяни завдали 5 ударів. Станом на 21:38 повідомлялося про двох жертв атаки. 30-річний чоловік, який вдень дістав важких поранень через ворожий удар по місту, на жаль, помер у лікарні. Загалом по медичну допомогу звернулися щонайменше 15 осіб, повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

