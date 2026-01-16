На скільки днів Україні вистачить запасів пального: міністр енергетики розкрив цифру

Денис Шмигаль запевнив, що держава повністю забезпечена паливом для цивільних та військових потреб.

В Україні сформовано достатні запаси пального. Країна має понад 20 днів резервів, що дозволяє стабільно забезпечувати як цивільні, так і оборонні потреби, повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Україна забезпечена повністю пальним. Понад 20 днів запасів пального є у нас сьогодні. Більш детально по запасах, по розподілу не можу з трибуни озвучувати, оскільки інформація є сенситивною, чуттєвою. Ворог також на це звертає увагу і максимально намагається знищити наші запаси і склади з пальним", - сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що ціни на пальне в Україні залишаються ринковими й залежать від світової конʼюнктури.

"Ціни на пальне ринкові. Вони, звісно, коливаються в залежності від коливань світових цін на нафту, нафтопродукти, пальне в європейських країнах. Україна навіть сьогодні, в час війни, залишається ринковою економікою", - зазначив віцепремʼєр.

За його словами, коливання цін неминуче, однак ключовим залишається факт наявності необхідних резервів.

"Очевидно, що ціни на пальне будуть коливатись, зростати і знижуватись по мірі того, як буде змінюватись ринкова кон'юнктура. Але дуже важливо, що сьогодні ми маємо достатні запаси дизелю для цивільних і військових потреб у нашій державі", - додав Шмигаль.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін прогнозував, що вартість бензину та дизелю на українських АЗС може зрости на 2 гривні за літр за умови девальвації національної валюти та підвищення світових цін на нафту.

Раніше директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн повідомляв, що ціни на пальне в Україні з настанням нового року не змінилися, попри зростання акцизів.

Нагадаємо, що ще в 2024 році в Україні прийняли закон про підвищення акцизів на пальне, за яким передбачається поступове зростання ставок акцизів до 2028 року.

