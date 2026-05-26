Не Sony і не Bose: експерти обрали навушники з найкращим звуком у 2026 році

Незважаючи на те, що Sony та Bose традиційно вважаються лідерами у сегменті преміальних навушників, новий рейтинг Consumer Reports вивів у топ зовсім іншу модель.

Ринок преміальних навушників сьогодні переповнений моделями від відомих брендів, і користувачам стає все складніше вибрати найкращий варіант. Найчастіше в лідерах зустрічаються моделі Bose і Sony, які відомі своїми системами активного шумозаглушення та стабільною якістю звуку.

Однак нове дослідження Consumer Reports несподівано показало, що жоден із цих брендів не посів перше місце за якістю звучання. Станом на травень 2026 року найкращу оцінку за якість звуку серед бездротових навушників із шумозаглушенням отримали AirPods Max 2 від Apple.

Під час тестів Consumer Reports оцінює навушники за кількома ключовими параметрами – точність передачі тембрів, якість басів, загальний баланс звучання та звукової сцени. AirPods Max 2 отримали ідеальний бал одразу в декількох категоріях, а також розділили загальний рейтинг з іншими аудіопристроями Apple.

Головним технічним вдосконаленням AirPods Max 2 став фірмовий чип H2, який відповідає за обробку аудіо та активне шумозаглушення. Завдяки йому навушники забезпечують "чистіше" звучання, покращену роботу ANC та флагманські функції на кшталт Adaptive Audio, що автоматично підлаштовує шумозаглушення під навколишнє середовище.

Також AirPods Max 2 отримали підтримку USB-C і можливість відтворення lossless-аудіо при дротовому підключенні, що особливо важливо для покупців, вимогливих до якості звуку.

Незважаючи на те, що Sony і Bose традиційно вважаються лідерами в сегменті преміальних навушників, результати тестування Consumer Reports показують, що Apple поступово зміцнює позиції в галузі аудіообладнання.

При цьому експерти відзначають, що вибір "найкращих" навушників все ще залежить від особистих уподобань – особливо в питаннях дизайну, комфорту та потужності шумозаглушення.

