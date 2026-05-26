В Росії здійснив перший політ гелікоптер Ка-226Т з новими системами

Базовий Ка-226 виконав перший політ у 1997 році.

"Імпортозаміщений" гелікоптер Ка-226Т із російськими двигунами ВК-650В 22 травня здійснив свій перший повноцінний політ на території Національного центру вертольотобудування імені Міля та Камова в Томіліно. Про це повідомляє холдинг "Вертольоти Росії".

Тести виявилися успішними. Під час них було перевірено стійкість і керованість Ка-226Т, а також визначено навантаження на основні агрегати вертольота в горизонтальному польоті з кількома розворотами.

Конструктори провели роботи з імпортозаміщення вертольота без суттєвих змін фюзеляжу. Окрім нового двигуна, було встановлено модернізовану авіоніку та систему керування, машина отримала оновлену бортову кабельну мережу й інші компоненти російського виробництва.

Для РФ випробування стали знаковими ще й тому, що двигун ВК-650В - перший російський двигун для легких вертольотів зі злітною масою до чотирьох тонн. Його створили для імпортозаміщення агрегатів, які раніше постачалися з-за кордону.

Двигун має підвищену злітну потужність і кращі питомі характеристики. Потужність двигуна в надзвичайному режимі становить до 750 к.с. Основними перевагами ВК-650В росіяни називають модульну конструкцію та цифрову систему автоматичного регулювання типу FADEC.

Сам гелікоптер Ка-226Т може виконувати широкий спектр завдань: від перевезення вантажів і пасажирів та патрулювання до пошуково-рятувальних і медико-евакуаційних робіт. Модульна конструкція дозволяє трансформувати вертоліт у різні конфігурації всього за 45 хвилин.

Вертоліт має співвісну схему несучих гвинтів, яка забезпечує хорошу керованість на екстремальних висотах в умовах розрідженого повітря, стійкість до сильного бокового вітру та високу швидкопідйомність.

Зазначається, що Ка-226Т лише умовно можна назвати "новим". Базовий Ка-226 здійснив першій політ у 1997 році. Цей вертоліт лише розвиток радянського вертольота Ка-26, який почали експлуатувати у далекому 1969-му.

Російські гелікоптери – останні новини

Попри західні санкції, Росія продовжує випуск модернізованих версій радянських гелікоптерів, зокрема Мі-8. Водночас розробка й виробництво більш сучасних машин супроводжуються серйозними труднощами, серед яких нестача фінансування та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Зокрема, за весь період було зібрано лише поодинокі екземпляри багатоцільового вертольота середньої дальності Мі-38. Москва намагається просувати цю модель на експорт, однак суттєвого інтересу з боку потенційних покупців поки що не спостерігається.

У 2024 році було оприлюднено зображення нового російського гелікоптера під позначенням НВ.17. Очікувалося, що його перший політ може відбутися у 2027 році, однак від моменту презентації нової машини про неї майже нічого не було чутно.

