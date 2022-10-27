27 жовтня НЕК "Укренерго" попереджає про можливість стабілізаційних відключень електроенергії в Київській області.
Про це повідомляється на сайті ДТЕК.
Відключення світла будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК "Укренерго". Для того, щоб мешканці могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежено електропостачання та орієнтовну почерговість у часових проміжках для цих адрес.
Можлива невелика похибка в часі, приблизно 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.
У графіку можливі зміни, повідомляють у ДТЕК.
Удар по енергосистемі України:
10 жовтня 2022 року Росія почала знищувати енергосистему України. Зафіксовано масові попадання в об'єкти критичної інфраструктури.
У всіх областях України почали відключати світло.
Лише 10 жовтня через ворожі обстріли пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.
Удари по об'єктах енергетичної інфраструктури не припиняються.
17 жовтня було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджені енергетичні об'єкти.
18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Росія завдала терористичних ударів по трьох ТЕС ДТЕК
- Через дефіцит електроенергії в Києві та області почали відключати світло: графік
- Росія вдарила ракетами Х-101 по Луцьку: що відомо