ДТЕК публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежено електропостачання.

27 жовтня НЕК "Укренерго" попереджає про можливість стабілізаційних відключень електроенергії в Київській області.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК.

Відключення світла будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК "Укренерго". Для того, щоб мешканці могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежено електропостачання та орієнтовну почерговість у часових проміжках для цих адрес.

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Можлива невелика похибка в часі, приблизно 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

У графіку можливі зміни, повідомляють у ДТЕК.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Росія почала знищувати енергосистему України. Зафіксовано масові попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

У всіх областях України почали відключати світло.

Лише 10 жовтня через ворожі обстріли пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Удари по об'єктах енергетичної інфраструктури не припиняються.

17 жовтня було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджені енергетичні об'єкти.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва.

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