До проекту залучені Румунія, Грузія, Азербайджан та Угорщина.

На тлі російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України ЄС підтримує проект прокладки енергетичного кабелю у Чорному морі.

Як зазначається в повідомленні на сайті ЄС, таку заяву зробила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн в Бухаресті під час підписання рамкового Меморандуму про взаєморозуміння щодо проекту.

До проекту залучені Румунія, Грузія, Азербайджан та Угорщина. Як йдеться в повідомленні, проект дозволить зміцнити безпеку всього регіону, включаючи Україну, а також прискорити відновлення енергетичної інфраструктури України, зруйнованої під час російської агресії, переконані в ЄС.

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"Ця угода наблизить ЄС до наших партнерів у регіоні Південного Кавказу і допоможе обом нашим регіонам у досягненні "чистого" енергетичного сполучення... Чорноморський електричний кабель допоможе постачати електрику для наших сусідів - для Молдови та країн Західних Балкан і, безумовно, для України, - він допоможе почати відновлення енергетичної системи України та відновлення всієї країни", - підкреслила Урсула фон дер Ляйен.

Вона зазначила, що Єврокомісія очікує на завершення вже розпочатих досліджень з оцінки цього проекту і готова підтримати проект фінансово, оскільки він відповідає спільним інтересам ЄС, країн-сусідів і всього регіону.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

16 грудня російські окупанти в черговий раз вчинили масштабну ракетну атаку по Україні.

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