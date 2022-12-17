На тлі російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України ЄС підтримує проект прокладки енергетичного кабелю у Чорному морі.
Як зазначається в повідомленні на сайті ЄС, таку заяву зробила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн в Бухаресті під час підписання рамкового Меморандуму про взаєморозуміння щодо проекту.
До проекту залучені Румунія, Грузія, Азербайджан та Угорщина. Як йдеться в повідомленні, проект дозволить зміцнити безпеку всього регіону, включаючи Україну, а також прискорити відновлення енергетичної інфраструктури України, зруйнованої під час російської агресії, переконані в ЄС.
"Ця угода наблизить ЄС до наших партнерів у регіоні Південного Кавказу і допоможе обом нашим регіонам у досягненні "чистого" енергетичного сполучення... Чорноморський електричний кабель допоможе постачати електрику для наших сусідів - для Молдови та країн Західних Балкан і, безумовно, для України, - він допоможе почати відновлення енергетичної системи України та відновлення всієї країни", - підкреслила Урсула фон дер Ляйен.
Вона зазначила, що Єврокомісія очікує на завершення вже розпочатих досліджень з оцінки цього проекту і готова підтримати проект фінансово, оскільки він відповідає спільним інтересам ЄС, країн-сусідів і всього регіону.
Знищення енергосистеми України:
10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.
23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.
3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.
5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.
14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.
16 грудня російські окупанти в черговий раз вчинили масштабну ракетну атаку по Україні.