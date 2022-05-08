Єврокомісія планує затвердити план енергозбереження 18 травня.

Європейський союз вимагає від країн-членів ділитися газом на випадок припинення Росією поставок.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Зазначається, що Москва вже призупинила поставки в Польщу та Болгарію через відмову платити за газ в рублях, і погрожує зробити те ж саме з рештою європейських клієнтів.

"Європейська комісія планує затвердити план енергозбереження 18 травня, щоб впоратися з можливим різким перериванням постачання російського газу. Брюссель попереджає, що в надзвичайній ситуації ці заходи торкнуться майже всіх партнерів ЄС, тому що ті, у кого є інші джерела поставок, наприклад Іспанія, повинні будуть ділитися своїм газом з країнами, які постраждали від призупинення РФ постачання", - повідомляє видання.

Крім того, Брюссель також вимагатиме, щоб розподілення енергетичного ресурсу, яке почалося б із промислового сектору, не давало б країні з повним постачанням конкурентної переваги над тими країнами, які постраждали від дій РФ.

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу. Наприкінці квітня Росія оголосила про зупинення постачання газу до Польщі та Болгарії у зв'язку з відмовою цих країн платити у рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

ЄС готується до подальшого шантажу з боку Росії щодо припинення поставок газу європейським країнам.

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