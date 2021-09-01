Раніше Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2".

Європейська комісія готова до консультацій з Україною стосовно питань, які виникають у зв'язку з завершенням будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це Представництва Євросоюзу в Україні повідомило у відповідь на запит кореспондента УНІАН.

"Ми надіслали відповідь нашим українським колегам, виразивши нашу готовність обговорювати і продовжувати поточний діалог з енергетичних питань. Ми перебуваємо у тісному контакті з (українською) владою стосовно багатьох питань, в тому числі енергетичних, і з нетерпінням очікуємо на можливість обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їхній запит щодо консультацій", - йдеться у відповіді.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

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В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Віталій Саєнко