Єврокомісія пропонує утворити стратегічний запас газу.

Європейський союз планує відмовитися від довгострокових газових контрактів в рамках програми "зеленого" переходу.

Про це пише BBC.

Проект реформи газового ринку мають підтримати депутати Європарламенту та керівництво 27 країн ЄС.

У ініціативі йдеться про можливість використання водню замість природного газу. Також ЄС може обмежити термін дії газових контрактів 2049 роком.

Читайте такожШмигаль запевнив, що з початку опалювального сезону не було жодних віялових відключень електроенергіїКрім того, Єврокомісія пропонує утворити стратегічний запас газу, щоб запобігти нестачі в підземних сховищах у разі газової кризи.

Відзначається, що ця ініціатива підтверджує, що у ЄС готові йти на загострення у протистоянні з Росією, яку неодноразово попереджали про неприпустимість використання газу як інструменту політичного тиску, особливо на Україну, Молдову та Грузію.

Відомо, що ЄС споживає 350-400 млрд кубометрів на рік, 95% припадає на природний газ, і лише 5% - на "чисті" гази. Приблизно третину газу Європа закуповує у Росії, де вже висловлювали невдоволення реформою енергетичного ринку.

Раніше повідомлялося, що спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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Автор: Людмила Жерновська